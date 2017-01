"Neuer" Freeman agiert gegen Garser Gemeindebedienstete

24.01.2017, 19:59 Uhr

Gemeindebedienstete im Visier: Erneute Millionenforderungen kamen vor wenigen Tagen mit der Post

BEZIRK. "Hubert Mayer" (Name geändert) fordert als bevollmächtigter Repräsentant des Freeman, der Montag am Landesgericht Krems wegen versuchter Erpressung vor dem Richter steht, von einigen Bediensteten der Gemeinde Gars 2.842.000 Euro.Begründung: 72 Stunden mal 1 Euro pro Sekunde für die Zeit in Haft - macht einen Betrag von 1.184.400 Euro aus. Als Tatort gibt er die Haftanstalt Krems an. Auf dem Namen des Angeklagten (und auch auf seinem Namen) gäbe es ein Copyright. Für die Verwendung des Namens des ersten "Freeman" auf Erlagscheinen etc. fordert er sage und schreibe: 1 Million Euro.Betroffen von den Forderungen ist wieder der Bürgermeister Martin Falk, die Vizebürgermeisterin, eine Sachbearbeiterin und der Sekretär. Bgm. Martin Falk möchte keine Stellungnahme abgeben, er wartet den Prozess am Montag ab, der unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden wird.Der Staatsanwalt und der Verfassungsschutz wurden eingeschaltet.