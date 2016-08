Neuer Standort: Lavendel & Rosen Eröffnung am 1. 9., 18 Uhr

27.08.2016, 11:10 Uhr

Lavendel & Rosen ist umgezogen. Im neuen Verkaufslokal in der Spitalgasse gibt es Top-Überraschungsangebote

GARS. Lavendel und Rosen ist vom Dreifaltigkeitsplatz in die Spitalgasse übersiedelt. Im neuen Geschäft wird auf einer großen Verkaufsfläche alles rund um Rosen und Pflanzen angeboten. Am 1. Sep. um 18 Uhr findet die Eröffnung statt - mit tollen Aktionen.Breites SortimentNeu im Angebot ist Zubehör rund um die Rose bis hin zu Pflegeprodukten. Auf das Wohl der Pflanzen wird besonderer Wert gelegt, deshalb werden Biodünger und -spritzmittel angeboten. „Diese schützen die Pflanze und bereichern auch gleichzeitig den Boden“, meint Chefin Margot Pernerstorfer. Für das optimale Wachstum sorgt außerdem Bioerde, welche auch beim Austrocknen nicht schrumpft. Im neuen Verkaufslokal findet sich auch eine Rosenschule, wo Rosen selbst gezogen werden. Im Anschluss an das Gebäude soll ein 1000 m² großer Rosengarten entstehen, aber auch Schulungen für Hobbygärtner in der Pflege mit Rosen sind in Planung.

Blumen für jeden AnlassLavendel und Rosen bietet Blumenschmuck von der Taufe über Hochzeiten bis zur privaten Feier oder einen Blumenstrauß als kleinen Gruß für die Lieben.Noch sind einige Arbeiten am Verkaufsraum nötig bis zur Fertigstellung ist aber ein ungestörter Verkauf möglich. Beratung wird groß geschrieben - sei es vor oder nach dem Kauf.Lavendel und RosenSpitalgasse 487, 3571 Gars am Kamp, 02985/2017 www.lavendel-rosen.at