Neujahrsempfang: Zahlen, Daten, Fakten

17.01.2017, 18:20 Uhr

Chefinspektor Franz Kriest, Kommandant der Polizeiinspektion Horn, führte wie jedes Jahr durch den Abend

HORN. Beamte der PI Horn haben für die Sicherheit der Bevölkerung gesorgt und erfolgreiche Arbeit geleistet. Kriest berichtete über diese Arbeit: 2016 wurden 485 Verwaltungsanzeigen bearbeitet und insgesamt 1.665 Organmandate ausgestellt - damit wurden 62.473,73 Euro "eingenommen". Das sind 11.275 Euro mehr als 2015. Die Delikte sind allgemein mehr geworden. 29 Führerscheine wurden in Horn abgenommen, 11 Betretungsverbote wegen häuslicher Gewalt wurden ausgesprochen. Weitere Delikte, die bearbeitet wurden: 148 Diebstähle, 35 Einbrüche, 67 Sachbeschädigungen, 47 Betrugsdelikte und 485 Verwaltungsanzeigen.

Respektlosigkeit steigt

Sozialausgaben im Bezirk Horn: 10 Mill. €

Bedauert wurde von Kriest und auch von Bgm. Jürgen Maier die Respektlosigkeit der Menschen: "Die Polizei, dein Freund und Helfer, hieß es früher. Heute ist die Arbeit als Polizist(in) viel gefährlicher geworden.""Im Jahr 2017 werden die Anforderungen an die Polizei kaum geringer werden. Auch der Terrorismus wird vor unseren Grenzen nicht Halt machen", so Kriest. "Weiters haben wir es auch vermehrt mit den sogenannten ,staatsfeindlichen Verbindungen', wie Bewegungen der Freemen, Terranier, OPPT usw. zu tun, deren Gemeinsamkeit in der Ablehnung der staatlichen Strukturen liegt. Drohungen und Einschüchterungen und auch Forderungen richten sich gegen Firmen, Behörden und in letzter Zeit verstärkt gegen Gemeinden und Polizei."Einen Anstieg gab es bei den Anträgen für Waffenbesitzkarten: Sie stiegen von 58 im Jahr 2015 auf 164 im Vorjahr, berichtete Claudia Steininger-Gurnhofer (BH Horn).Eine weitere interessante Tatsache über die Steininger-Gurnhofer berichtete: "2016 stiegen die Sozialausgaben im Bezirk Horn auf 10 Mill. €".