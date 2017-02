NR Werner Groiß: Zusätzliche Entlastung von Lohnnebenkosten für Leiharbeitsfirmen im Sozialausschuss beschlossen

15.02.2017, 18:16 Uhr

Abg. z. NR und Mitglied im Sozialausschuss Ing. Mag. Werner Groiß lobt den Beschluss, denn die Zeitarbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur Volkswirtschaft. "Die Branche", erläutert Groiß, "die über 75.200 Menschen Beschäftigung gibt, reduziert die Arbeitslosigkeit und stellt für die zumeist jungen Menschen ein Sprungbrett in eine dauerhafte Anstellung dar". Über die Hälfte der Zeitarbeiter werden in der Regel in die Stammbelegschaft übernommen und jede Erleichterung für die Branche wird sich positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken. Erfreut stellt Nationalrat Werner Groiß fest, "dass das Vermögen im Fonds nicht wie üblich durch zusätzliche Aufgaben aufgezehrt wird, sondern die Beiträge für die Unternehmer gesenkt werden."