Omas super leckeres Lebkuchenrezept

22.11.2016, 22:45 Uhr



Zutaten:

50dag Mehl glatt2,5 Päckchen Backpulver40dag Kristallzuckeretwas Rum und Lebkuchengewürz (nach Geschmack)1-2 Eier (je nach Größe)

Zuerst den Zucker goldbraun bräunen, dann mit 1/2 Liter Wasser aufgießen (da zischt es und wird hart - dann muss man es stehen lassen bis es wieder flüssig und kalt ist). Wenn der Zucker ausgekühlt ist, zuerst mit dem Mehl, dann mit dem Rest der Zutaten vermischen. Bei 180°C - 200 °C ca. 30 Minuten backen. Am besten schmeckt der Lebkuchen mit Marmelade gefüllt. Danach kann er in Würfel geschnitten und rundherum mit Schokoladen glasiert werden. Für besondere Kokos-Liebhaber: In Kokosett rollen!