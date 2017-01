Petermann zieht es zum SC Mannsdorf

13.01.2017, 16:00 Uhr

Nach 4 1⁄2 Jahren im Waldviertel äußerte der 25-Jährige den dringenden Wunsch nach einer neuen Herausforderung. Der SV Horn versuchte bis zuletzt Philip Petermann beim Verein zu halten, wollte ihm schlussendlich jedoch keine Steine in den Weg legen, weil sich auch Mannsdorf intensiv um den Spieler bemühte. „Pippo hat über die Jahre hinweg immer 100 % für den Verein gegeben, deshalb wollten wir letztlich seinem Wunsch nachkommen. Wir sind ihm sehr dankbar für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Glück für seine neuen Aufgaben“, so Sportdirektor Taku Omoto.Nach 78 Spielen im SV Horn Trikot – davon 55 in der Erste Liga – zieht es den Wiener zurück in die Regionalliga Ost, wo er in Zukunft für SC Mannsdorf zwischen den Pfosten stehen wird. Beim aktuellen Tabellensiebten der RLO wird der 25-Jährige mit Nacho Casanova und Marco Salvatore auf zwei ehemalige Horner Teamkollegen treffen.Der SV Horn wünscht Philip Petermann viel Erfolg für seine neuen Herausforderungen!