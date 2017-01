Positive Signale am NÖ Arbeitsmarkt

10.01.2017, 15:43 Uhr

* Arbeitskräfteangebot weiter steigend* Stabile Beschäftigungsentwicklung mit Höchstständen* Geringes Bestandsplus (+1%) bei den vorgemerkten Arbeitslosen* Erstmals seit Februar 2016 wieder rückläufige Arbeitslosenquote* Konstant unter dem Vorjahresniveau liegende Jugendarbeitslosigkeit

* Deutliches Plus an gemeldeten offenen Stellen und Lehrstellen„Damit hat sich der niederösterreichische Arbeitsmarkt 2016 in Summe deutlich besser entwickelt als vor einem Jahr prognostiziert“, so die erste Bilanz des AMS-Horn Geschäftsstellenleiters Ferdinand Schopp.Weiter steigendes Arbeitskräfteangebot im Bezirk Horn:Die Zahl der dem Arbeitsmarkt in Horn zur Verfügung stehenden Personen (Beschäftigte und Arbeitslose) ist – wie im gesamten Jahr 2016 – auch im Dezember weiter gewachsen (ein Plus von rd. 1,0 %). Gründe dafür sind die schrittweise Anhebung der Alterspension bzw. die verschärften Zugangsbestimmungen zur Invaliditätspension, sowie die Europäisierung des heimischen Arbeitsmarktes. Neun von zehn der zusätzlich am Arbeitsmarkt auftretenden Personen fanden einen Arbeitsplatz.Die Arbeitslosigkeit in Horn ist im Dezember um 9,6 % neuerlich gesunken! In Horn stehen Ende Dezember 1.042 Arbeitslose beim AMS in Vormerkung, das sind um 111 weniger als im Jahr davor (- 9,6 %). „Von einer nachhaltigen Stabilisierung bzw. von einer Trendwende bei der Arbeitslosigkeit kann aufgrund der vorliegenden Prognosen auch für 2017 leider nicht gesprochen werden“, erklärt AMS Horn Chef Ferdinand Schopp. Die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Jugendlichen ist im Vorjahresvergleich um erfreuliche 17,6 % gesunken (abs. -33); die der Älteren (50plus) hingegen um 4,6% (abs. +15) gestiegen. Die Zahl der SchulungsteilnehmerInnen in Horn ist um 35 auf 168 gestiegen. In Summe ergeben sich damit 1.210 Jobsuchende, die entweder arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungsmaßnahmen des AMS sind (-5,9%).Positive Entwicklung am Stellenmarkt:Die bisherige Entwicklung hat sich auch im Dezember weiter fortgesetzt. Die Zahl der sofort verfügbaren Stellen erhöhte sich um 20 gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres auf insgesamt 48. Die Zahl der gemeldeten offenen Lehrstellen ist gleich geblieben.