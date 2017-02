Professionell moderiertes Bewerbungstraining für die Abschlussklasse der NMS Drosendorf

04.02.2017, 12:58 Uhr

So absolvierte die Abschlussklasse am 23. Jänner 2017 das Bewerbungstraining „Fit4job“ und „Fit4life“. Die professionelle Trainerin Sabine Pollak von der Fa. Corporate Consult vermittelte auf eindrucksvolle Art die wichtigsten Tipps und Tricks für ein gutes Auftreten im Bewerbungsgespräch. Die SchülerInnen wurden über die Vorbereitung auf ein Gespräch, die richtigen Bewerbungsunterlagen und Bewerbungsstrategien, zur allgemeinen Kommunikation sowie über die Etikette im Beruf informiert.Durch Gruppenarbeit, Präsentationen und im Rollenspiel wurden die SchülerInnen aktiv gefordert. Dabei wurde gefilmt, um durch Videoanalyse am Active-Board das Gelernte (z.B. erster Eindruck, Auftreten/Benehmen, Ansprache/Vorstellung, die 4 Instinkte, usw.) zu festigen und aus Fehlern zu lernen. Damit konnten die SchülerInnen erfolgreiche Selbstpräsentation üben und auch von Trainingssituationen der MitschülerInnen lernen.Die Koordinatorin für Berufsorientierung, Elfriede Meier, ist überzeugt, dass die Erfahrungen, die die Schüler an diesem Seminarvormittag machen konnten eine wertvolle Hilfe für die weitere Ausbildung ist.