Schmuckhandel rechnet mit gutem Weihnachtsgeschäft

16.12.2016, 21:04 Uhr

Schmuck, ob Silber oder Gold, ob modisch oder klassisch, liegt oft als „Geschenk vom Christkind“ unter dem Weihnachtsbaum. Es kann durchaus auch etwas Altes sein, sagt Johann Figl, Obmann des Juwelenhandels in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. „Juweliere sind sogenannte Green Jobs“, betont er. „Das bedeutet, wir reparieren die Uhr vom Opa oder arbeiten die Halskette der Oma um. Immer mehr Kunden wissen dies zu schätzen, sie wollen nicht etwas Neues kaufen, aber doch etwas Zeitgenössisches oder Trendiges schenken.“

Dass solche Umarbeiten im Sinne zufriedener Kunden erfolgen, garantiert das Gewerbe der Goldschmiede. In Niederösterreich gibt es rund 50 davon. Goldschmiede sind entweder zugleich auch als Juweliere tätig oder bekommen von einem Juwelier Aufträge. Wie Figl gegenüber dem NÖ Wirtschaftspressedienst feststellt, fördert eine solche Zusammenarbeit auch die regionale Wirtschaft.Auf die Schmuckbranche wirkt sich auch die Globalisierung aus. Als Beispiel nennt Figl Markenware aus Asien, die zu überhöhten Preisen verkauft wird. Marken, wie etwa Thomas Sabo, seien bekannt, weil sie viel Geld für die Werbung in die Hand nehmen. „Die Bekanntheit der Marke ist für den Händler vorteilhaft, weil die Kunden genau wissen, was sie in seinem Laden kaufen wollen“, so Figl, der allerdings auch die Nachteile aufzählt: „Die Großhändler setzen die Juweliere unter Druck, indem sie Stückzahlen für den Verkauf oder die Art und Weise vorschlagen, wie die Produktpräsentation zu erfolgen hat. Solang die Produkte gefragt sind, passt das, aber irgendwann wendet sich das Blatt, und da muss dann der Händler rechtzeitig aus dem Vertrag aussteigen, wenn er finanziell überleben will.“Anders ist die Situation bei klassischen Uhrenmarken. Diese haben immer Saison, wenn auch mit wechselnden Trends. „Aktuell geht der Trend eindeutig in Richtung Schlichtheit“, so Figl. „Die Uhren von Max Bill aus dem Hause Junghans sind ein Beispiel für diese Entwicklung, aber auch Breitling, bekannt für Uhren mit vielen Details, bringt zunehmend einfachere Modelle auf den Markt.“Einfachheit gilt auch für den Schmuck. Solitaire-Schmuck ist gefragt, wo ein Stein dominiert und nicht eine Vielzahl von Schmuckstücken. Schmuck darf auch bunt sein. Farbsteine und farbige Metalle werden nachgefragt, „und da darf es dann durchaus üppig sein“, betont Figl.Schmuck und Uhren, in welcher Form auch immer, dürfen auch etwas kosten, heuer sogar auch ein bisschen mehr. „Im gesamten Handel spüren wir eine positive Stimmung“, meldet der Wirtschaftskammerobmann. „Der Konsument leistet sich etwas. Und da hat gerade die Schmuckbranche mit ihren hochwertigen und langlebigen Produkten viel zu bieten“. (jm)