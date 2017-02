SV HORN – Ein Verein mit ambitionierten Zielen

15.02.2017, 07:01 Uhr

Die Herren Sönke Niklas (General Manager), Philipp Pfeffer (PR/Marketing) und Youji Honda (Obmann) haben sich vor Beginn des Frühjahrsauftakts Zeit genommen, um den Verein vorzustellen und über Aktuelles zu sprechen. Unter anderem will man bald einen Meistertitel bejubeln.

„Den SV Horn gibt es seit 1922. Es ist ein sehr spannender Verein, weil er relativ viel Tradition im Waldviertel hat und in der ganz jungen Geschichte, durch die Kooperation mit Honda Estilo, eine sehr entscheidende und prägende Wendung genommen und sich zu einem unvergleichbaren Projekt in Österreich entwickelt“, so beschreibt der General Manager den Club. In der Tat hat sich in den letzten eineinhalb Jahren viel verändert. Honda Estilo, die Firma von AC Milan Spieler Keisuke Honda und seinen Brüdern, hat sich 49% der Anteile des Vereins gesichert und seitdem für viele Schlagzeilen gesorgt.Das besondere an dieser Kooperation: „Es ist nicht nur ein neuer Teilhaber da, der Geld investiert, sondern es sind Partner mit ins Boot gestiegen“, erklärt Niklas und schwärmt von der guten Atmosphäre unter den Kollegen. Vor Ort ist das auch wirklich spürbar, da die japanischen Mitarbeiter ständig präsent sind und somit auch den Verein prägen und entwickeln.Der SV Horn ist aber viel mehr als nur eine Mannschaft. Der Verein konzentriert sich auch auf die Fußballer von morgen: „Wir wollen die Region fördern und lassen den eigenen Nachwuchs nicht außer Acht. Am Standort Hollabrunn haben wir eine duale Ausbildung zur Verfügung, wir bieten den Nachwuchskickern also neben dem Leistungszentrum auch eine schulische Ausbildung“, erzählt Pfeffer.Außerdem hat der Damenfußball einen sehr hohen Stellenwert beim SV Horn. „Sie haben eine super Herbstsaison gespielt, sind in der dritten Leistungsstufe, wollen mittelfristig wieder Damenbundesliga spielen und sind auf einem guten Weg dahin. Es lohnt sich auch die Damenmatches zu besuchen“, meint der General Manager. Auch zu der zweiten Mannschaft äußert er sich: „Sportlich wäre es für uns interessant in einer höheren Liga zu spielen, da es dadurch auch einfacher ist Spieler von der zweiten Mannschaft an die erste heranzuführen. Bei den Amateuren spielen fast nur U18 Spieler. Für diese Burschen ist es schon ein Riesenschritt aus dem Nachwuchs in den Erwachsenenfußball zu wechseln. Die leisten wirklich etwas, das darf man nicht unterschätzen, somit hat der Umstand, dass sie „nur“ in der Gebietsliga spielen wieder einen positiven Effekt, da der Umstieg erleichtert wird.“

AKTUELLES

Ein Blick in die Zukunft

Aufgrund einiger Verletzungen hat sich der SV Horn im Winter mit drei Spielern verstärkt, die der Mannschaft sofort helfen können. Die Torhüterfrage scheint geklärt: „Wir haben mit Gonda leider einen sehr guten Torhüter verloren, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir mit Varvodić einen noch besseren dazu gewonnen haben“, zeigt sich Niklas optimistisch. Auch im Mittelfeld dürfte mit dem Esten Antonov ein echter Coup gelandet worden sein. Der Mittelfeldmotor zeigt sich in der Vorbereitung topfit und kann schon im ersten Frühjahrsmatch in der Startformation erwartet werden. Limaj, von der zweiten Mannschaft des HSV geholt, könnte zudem aus dem Mittelfeld kommend für die nötigen Tore sorgen.Es gibt auch einige Rückkehrer zum Team. Juric, Weinwurm, Sulimani und Denner stehen nach ihren Verletzungen wieder im Training und können die Elf von Hamayoshi im Laufe der folgenden Wochen wieder unterstützen. Wohl noch länger verzichten muss man auf Pranjic und Andrä, sowie Ljubic und Edokpolor, die kürzlich erst unters Messer mussten.Der Obmann des Vereins, Youji Honda, bilanziert die bisherige Leistung in der Saison und gibt einen Ausblick in die nahe Zukunft: „Im Herbst haben wir mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft Probleme gehabt und hoffen nun, dass wir als Team gestärkt aus der Spielpause zurückkommen. In den letzten Spielen der Herbstsaison war schon eine Leistungssteigerung sichtbar. Das Ziel für den Rest der Saison ist es nicht abzusteigen. Als Gemeinschaft hoffen wir nächste Saison noch stärker zu sein und um einen Aufstiegsplatz kämpfen zu können, da es ja die große Chance mit den drei Aufstiegsrängen gibt. Unser Ziel ist es aber definitiv nächste Saison Meister zu werden.“In Horn weiß man jedenfalls schon was im Falle eines Aufstiegs noch zu tun wäre: „Eine gute Infrastruktur ist die Basis für Vieles. Neben der Rasenheizung sind die Stadionkapazität, bedeckte Plätze und die Verbesserung der TV Infrastruktur die Hauptthemen. Wir wissen jedenfalls was wir tun müssen und arbeiten schon daran“, so Niklas.Um das erste Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen sind schon die ersten vier Spiele von großer Bedeutung und man hofft gut in Schwung zu kommen. Am besten auch mit viel Unterstützung von den Rängen gleich vom ersten Spieltag an (24.2 gegen den Kapfenberger SV). „Es sollten mehr Leute aus der Region mit der ehrlichen Überzeugung uns unterstützen zu wollen ins Stadion kommen“, wünscht sich Niklas.Als Anreiz hat man eine neue Aktion geplant: Das SV Horn Punktekonto in Form einer Stempelkarte. „Wenn man bei vier aufeinander folgenden Matches im Stadion ist, kann man sich aus dem Fanshop einen Fanartikel abholen. Wenn man bei allen neun Spielen dabei war, nimmt man an einer großen Verlosung teil, bei der es dann nette Zuckerl zu gewinnen geben wird. Damit wollen wir uns bei den treuen Fans bedanken“, erläutert Pfeffer.