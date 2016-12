"Tag der offenen Tür" in der HAK Horn

17.12.2016, 22:43 Uhr

Ab dem nächsten Schuljahr werden wahlweiseals zweite lebende Fremdsprache geboten.Die fundierte Ausbildung im Wirtschaftsbereich ermöglicht nach der Reifeprüfung einen direkten Einstieg in den Beruf oder ein Studium an allen Unis und FHs. Eine familiäre Atmosphäre und die Möglichkeit einer Lernbetreuung garantieren den bestmöglichen Lernerfolg jedes Einzelnen. Der Lehrplan der neuen Oberstufe bietet ein flexibles Variieren von Seminaren mit unterschiedlichsten Schwerpunkten. Unkompliziert lassen sich dabei Interessen in den Bereichen Wirtschaft, Sprachen oder Informatik verbinden. Prüfungen aus höheren Semestern können bei sehr guten Leistungen vorgezogen werden. So kann man auch schon früher zur "Matura" antreten. Ebenso ist das Zusammenbleiben im Klassenverband und das Nachholen noch nicht erreichter Lernziele möglich, ohne gleich das Schuljahr wiederholen zu müssen.Voranmeldungen sind ab SOFORT auf www.hakhorn.ac.at möglich! Anmeldungen für 2017/18 vom 03. bis 24.02.2017."SCHNUPPERN" jederzeit nach telefonischer Vereinbarung unter: 02982/ 2696