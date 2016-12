Theater Jugend Theras

15.12.2016, 20:17 Uhr

Titel: "Der Zauber des Grugerhofs"Justus ist es leider täglich hart zu arbeiten deshalb beschließt er mit seinen Freund Emil sich für Tot erklären zulassen. Beim antreten des Erbes kommt es zu einigen Turbolenzen. Wer nun das Erbe bekommt und was mit dem vermeintlich Toten bassiert verfogen Sie am besten bei unseren Aufführungen

Wir spenden seit Jahrzehnten schon an das Kinderspital da in dem Bekanntenkreis der damaligen Theaterspieler ein Krankheitsfall positiv Ausging. Wir freuen uns heute noch das wir jedes Jahr einen hohen Betrag spenden können und Gutes tun können.Termine: 26.12.2016 um 14:30 (Öffentliche Generalprobe) und um 19:3005.01.2017 um 19:3007.01.2017 um 19:30 der Reinerlös dieser Aufführung spenden wir dem St.Anna Kinderspital14.01.2017 um 19:30Keine PlatzreservierungSaaleinlass 60 Minuten vor der AufführungEintritt Erwachsene 6€, Kinder 3€Personen am Foto:Stehend: Hannes Arnberger, Thomas Forster, Simon Schiller, Wolfgang Steininger, Thomas Gschweidl, Wolfgang GailerSitzend: Verena Wally, Elisabeth Forster, Sandra Bucher, Nicole Dundler