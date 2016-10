Tödlicher Motorradunfall bei Thunau

02.10.2016, 14:17 Uhr

Zum gleichen Zeitpunkt lenkte ein Mann (65) aus dem Bezirk Zwettl ein Motorradim Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve in Fahrtrichtung Gars und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Lkw.Trotz Vollbremsung des LKW Lenkers stürzte der Motorradfahrer durch die Wucht des Anpralles über die abfallende Böschung auf ein angrenzendes Feld .Die sofort durchgeführten Wiederbelebungsmaßnahmen durch den einen nicht am Unfall beteiligten Motorradfahrer und Freund des Verunfallten bzw. dem eingetroffenen Notarztteam blieben erfolglos. Aufgrund der schweren Kopfverletzungen verstarb der 65-Jährige auf der Unfallstelle.Der ungarische Lkw-Lenker und sein Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Waldviertelklinikum Horn eingeliefert.Während der Unfallaufnahme war die L 57 zwischen Tautendorf und Thunau am Kamp bis 16.00 Uhr gesperrt.