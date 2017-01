Top Neuübernahme: Frischer Wind im "Lions Gym" Horn

10.01.2017, 12:34 Uhr

Am 1. 1. haben Katharina Schüller (22) und Patrick Grubelnig (28) das Fitnesscenter Lions Gym übernommen.

Ambitioniertes Service

HORN. Für eine Stunde mit einem Personaltrainer bezahlt man in Österreich üblicherweise extra. Anders ist das im Lions Gym in der Bahnstraße - hier ist die persönliche Betreuung in der Monatsgebühr inkludiert.Die Kunden reden über ihre Ambitionen bzw. Probleme und der Personaltrainer stellt ein passendes Programm zusammen und zeigt jede Übung vor. Auch Ernährungsberatung ist inkludiert! Egal ob Muskelaufbau, Abnehmen, Probleme mit dem Rücken oder andere Themen - im Club ist die persönliche Betreuung von 7 - 12 Uhr und 17 - 21 Uhr, Training für Jahresmitglieder von 5 Uhr bis 24 Uhr möglich.Man merkt, dass das Duo Katharina und Patrick hoch motiviert ist. "Bei uns ist es sehr familiär und sehr sauber", lacht Katharina, die gerade ihre Ausbildung zum Coach macht. Die Altenburgerin hat auch die letzten Jahre im Fitnesscenter Erfahrung gesammelt.Der Kärntner war in Graz in einem Damenstudio als Personaltrainer tätig - als er ging, flossen Tränen. "Als Fitnesstrainer ist man z.T. Psychologe, Seelsorger und Beziehungsratgeber", schmunzelt er verschwiegen.Kontakt: 0660 3458335