Union NV Horn 6 gegen Union Ford-Lehr Horn 5.

19.01.2017, 18:37 Uhr

Schlussendlich war es eine klare Sache für die "Langauer" welche mit 7:0 die Old-Boys von der Platte "fegten". Bei den Old-Boys waren Ernst Teng, Erich Köpf und Bernhard Tuller am Start.

Jugend - ÖTTV Nachwuchs-Superliga:

Ernst Teng feierte vor wenigen Tagen den 82. Geburtstag und ist noch immer sehr aktiv und ebenso auch noch Meisterschaftsführer von Union Ford-Lehr Horn 5. Foto mit Ernst Teng und im Hintergrund der noch aktive Robert Schwarz (85 Jahre alt)Zwei Spieler von Union Horn, Sektion Tischtennis durften bei den Besten Österreichs im Rahmen der ÖTTV Nachwuchs-Superliga an den Start gehen. Die "Alte Au" Hallen in Stockerau waren mit fast 50 Tischen bestens für diese Veranstaltung vorbereitet. Aus ganz Österreich kamen an die 240 Kinder um in den einzelnen Nachwuchsklassen Ihr Bestes zu geben.Hamdija Duric und Niklas Spitaler schlugen sich in der Einsteigergruppe der U15 jährigen bravourös und belegten Plätze im Mittelfeld (Platz 9 und 11).Horner_Jugend_20170114_DSC_9175.jpg Niklas SpitalerHorner_Jugend_20170114_DSC_9307.jpg Niklas Spitaler mit "Killerblick"Horner_Jugend_20170114_DSC_9413.jpg Hamdija Duric