Union Raiba Horn 1 gegen Grafenschlag 1 - 6:1 ... erstmals wurde in Langau in der Freizeithalle gespielt

05.02.2017, 20:25 Uhr

Es waren an die 20 Zuseher zum Spitzenspiel Union Raiba Horn 1 und Grafenschlag 1 gekommen. Reinhard Pleßl, der in der ersten Partie auf Preisegger traf, war von Anfang an fokusiert und sicherte sich souverän einen 3:0 Erfolg.Reiss Franz machte es seinem Kollegen nach und hatte gegen den jungen Weichselbaum (20 Jahre) keine Schwierigkeiten den Gesamtstand auf 2:0 zu fixieren. Die beiden Mannschaftsbesten trafen bereits in der ersten Einzelrunde aufeinander - Günter Kaufmann gegen Michael Fuchs. Hier waren es spannende Ballwechsel ehe der Horner im vierten Satz knapp mit 12:14 und im Entscheidungssatz mit 11:5 unterlag.Das Doppel ging wie erwartet klar an die Gastgeber aus Horn. In der Folge spielten Pleßl und Reiss, gestärkt durch die Zuseher, souveräne Matches und siegten jeweils klar mit 3:0.Spannend wurde es abermals beim Spiel Kaufmann gegen Preisegger, Der Langauer hatte aber mit 12:10,9:11, 11:9 und 14:12 das bessere Ende für sich und erspielte mit diesem Sieg den 5:1 Zwischenstand.Den Schlusspunkt setzte Franz Reiss gegen Fuchs mit einem klaren 3:0 (11:8, 11:4; 11:7) und dem 6:1 Endstand.Reinhard Pleßl: "Es waren tolle Matches für die Zuseher, welche mit dem Sieg auch noch etwas zum Feiern hatten."