Von 150 Kilo auf schlanke 75!

17.01.2017, 19:59 Uhr

Vom 150-Kilo-Moppel zum durchtrainierten Fitnesstrainer und Ernährungsberater



Jedes Gramm abgewogen

HORN. Der Auslöser war bei ihm damals eine Trennung. Es war seine erste große Liebe, die in Brüche gegangen war, "da ist es mir schlecht gegangen, ich habe kaum was gegessen." Dann hat er sich in den Sport geflüchtet. "Da habe ich über den Verlust nicht nachgedacht, sondern mich auf den Sport konzentriert. Dann kamen die ersten Erfolge und es ist ein bisschen zur Sucht geworden." Fünfmal in der Woche hat er trainiert.Er hat ganz normal weitergegessen, bis sich auf der Waage nichts mehr getan hat. Ein Freund hat ihn mit einem Bodybuilder bekannt gemacht und der machte ihm einen Ernährungsplan. Jedes Gramm wurde abgewogen. Zu Mittag 250 Gramm Fleisch mit Reis, am Abend mit Gemüse - die Kilos purzelten. "Ich hab mir einen Fünf-Kilo-Block Fleisch gekauft, in 250 Gramm Stücke geschnitten und eingefroren", lacht er.

Sexy Boy sagt no

Bei Omas Essen wird er schwach

Irgendwann ist er der Ex wieder begegnet und hat eingesehen, dass sie vielleicht wirklich nicht die Richtige war - sie steht gar nicht auf sportliche Betätigung. "Auf einer Seite bin ich sogar froh, dass sie sich von mir getrennt hat, sonst wäre ich noch dicker geworden", lächelt er und meint: "Hier passt 'Eine Tür geht zu und eine andere geht auf'." Dennoch war es anfangs eine starke Motivation, sich vorzustellen, "jetzt halt ich durch, um einen trainierten, schlanken Körper zu haben und dann such ich mir eine hübschere Freundin", gibt er lachend zu.Als er es geschafft hatte, gab es einige Mädls, denen er gefallen hätte, die ihn vorher nicht einmal angeschaut haben, die hat er dann aber abblitzen lassen. "Für das Ego war es aber ein enormer Push."In weiterer Folge hat er sich gedacht, "wenn ich schon die Hälfte meines Lebens im Fitnesscenter verbringe, kann ich es auch gleich beruflich machen" - und begann die Ausbildung zum Personal-Trainer. Seit Jänner hat er mit seiner Freundin Katharina Schüller das "Lions Gym" in Horn übernommen. 75 kg war das niedrigste Gewicht, am wohlsten fühlt er sich mit 90. Auch heute isst er bewusst - hauptsächlich kocht er. "Ich habe aber auch kein schlechtes Gewissen, wenn wir mal zum McDonald's gehn." Bei Hausmannskost (Oma) wird er schwach. Flirt-Chancen gibt es genug, aber jetzt ist er vergeben.