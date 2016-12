Warnung: Diebe in Supermärkten unterwegs

10.12.2016, 07:25 Uhr

Am Mittwoch entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer jungen Frau, die in einem Supermarkt einkaufte. Die Kundin hatte ihr Portemonnaie in der Tasche und diese über die Schulter gehängt. Als sie nach dem Bezahlen an der Kassa die Ware in den Wagen packte, war hinter ihr eine Drängerei. Der oder die Diebe dürften die Gunst der Stunde genutzt haben und entwendete/n die Börse. In dem Geldbeutel befand sich neben Führerschein, e-caed und diversen Karten Bargeld in Höhe von 250 Euro. Auch im Börsl: Ein goldenes Kettchen, ein Geschenk, im Wert von fast 250 €.Weiterer Geldbörsen wurden in den letzten Tagen in einem Supermarkt und einem Discounter in Horn geklaut.Hinweise nimmt die Polizei Horn, Telefon 059 133 3430, entgegen.