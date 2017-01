Zum dritten Mal bester Co-Pilot in Niederösterreich

07.01.2017, 20:47 Uhr

Tobias Unterweger blickt auf eine sehr erfolgreiche Saison mit Martin Fischerlehner in der ARC (Austrian Rallye Challenge) und Luca Waldherr zurück.

Tobias Unterweger bestritt 2016 ein äußerst umfangreiches Rallyeprogramm. Den Auftakt stellte die Schneerosenrallye am 5. März mit Martin Fischerlehner am Volant dar. Die beiden verstanden es, das Publikum zu begeistern und belegten den zweiten Gesamtrang. Die vollen Punkte gab es bei der Braustadt-Rallye in Zwettl mit dem Gesamtsieg. Die Mühlviertel-Rallye brachte einen technischen Ausfall, doch bei der Herbstrallye in Dobersberg setzte man das Sammeln der Punkte mit einem dritten Gesamtrang fort. Die beiden Läufe in Niederbayern und Kärnten im Rahmen der ARC wurden aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht bestritten.

Das zweite Betätigungsfeld von Tobias Unterweger war der Opel Adam R2-Cup im Rahmen der ÖM mit Luca Waldherr, einem noch sehr jungen und talentierten Piloten, der in diesem Jahr einen enormen Fortschritt machte. Er vertraute auf die Ansage und Erfahrung von Tobias Unterweger, und beide gaben ein Versprechen für die Zukunft in diesem heißumkämpften Cup mit vielen erfahrenen Fahrern.In der Austrian-Rallye-Trophy belegte Tobias Unterweger bei den Copiloten den zweiten Platz in der Jahreswertung der Division 2.Bereits zum dritten Mal in Folge konnte Tobias die NÖ-Rallye Trophy der Co-Piloten gewinnen. Seit dem Bestand dieser Trophy – hier werden alle NÖ-Rallyeveranstaltungen zusammengezählt – ist der Co-Pilotentitel in Tobias Hand. Er ist der einzige regelmäßig Aktive im Rallyesport aus dem Bezirk Horn und auf sein Triple stolz, ist es doch der Spiegel einer gewissenhaften und ausdauernden Arbeit.