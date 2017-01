Deutliche Erhöhung für Wasser, Bereitstellung, Rechnung im Postkasten, Danke ÖVP :-(

29.01.2017, 16:36 Uhr

Die Mehrkosten liegen in Ihrem Briefkasten. Die ÖVP hat mit ihren Stimmen diese Erhöhungen durchgesetzt.Außerdem treten in Kraft:Beitragserhöhungen im Kindergarten für Mittagessen, sind außerdem mit 1.1.2017 in Kraft getreten.Weiters - Erhöhung der Nachmittagsbetreuungskosten für unsere Kinder mit 1.1.2017.Die Tarife für die Betreuung von 7.00 und nach 13.00 Uhr im Kindergarten wurden ebenso erhöht.Mit allen Stimmen der ÖVP wurden diese "Massensteuern" beschlossen.Einzig die SPÖ stimmte dagegen.