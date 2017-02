Horn ist wieder um einen Schildbürgerstreich "reicher".

08.02.2017, 16:13 Uhr

Nach der Schließung der Personenkassa am Bahnhof Horn wurde nun auch der Fahrkartenautomat abgebaut.Dies ohne Ankündigung.Somit besteht für Bahnbenützer keine Möglichkeit mehr im Vorfeld Bahnkarten zu lösen.Reisende haben dzt. nur mehr die Möglichkeit in den Regionalzügen in den Kamptalzügen Karten zu lösen. Lt. Insiderinformation sind diese aber großteils immer wieder defekt. Der Kartenkauf für Anschlussziele über Sigmundsherberg in beide Richtungen nach Wien oder Gmünd ist eine "Herausforderung".

Seit Dezember 2016 werden auf der Gleisstrecke die neuen "City Jet" Garnituren eingesetzt, Zugbegleiter wurden hier jedoch auch "eingespart". Kurzum der Reisende hat keine Möglichkeit eine Fahrkarte zu bekommen.Bei der Kontrolle dürfen aber dann Strafen in beträchtlicher Höhe bezahlt werden.Ein Fahrkartenautomat ist amBahnhof ein unbedingtes "MUSS"!Wir werden den Sachverhalt mit der ÖBB abklären.Wir für SIE - SWV (Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband), Bezirksobmann R.Porod MMBA