Neujahrsempfang der SPÖ und GVV des Bezirk Horn am 2.2.17 in Sigmundsherberg

03.02.2017, 21:35 Uhr

MUTIG, MENSCHLICH, MITEINANDER das Motto des Neujahrsempfangs.KR Bezirksobmann Josef Wiesinger begrüßte vor "vollem Hause" die Gäste des gelungenen Abends. In seinem Laudatio zeigte er die besonderen Errungenschaften der SPÖ auf, die sich in gemeinde-, landes- und bundespolitischen Themen zum Wohle und Interesse der Bürger erkennbar machen. Die SPÖ ist dabei ganz klar ein wichtiger Grundpfleiler für Österreich.

Als besonderer Ehrengast konnte wieder Landtagsabgeordneter Dr. Günther Sidl herzlich begrüßt werden.Landtagsabgeordneter Dr. Günther Sidl gestattete mit seiner Rede detailierten Einblick in den PLAN A des Bundeskanzlers.Die Eckpfeiler des PLAN A gliedern sich in die Bereiche Arbeit, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit & Pflege, Frauen, Zusammenleben, Ökologie & Umwelt sowie Staat und Politik. Viele Punkte des PLAN A sind bereits mit dem Koalitionspartner akkordiert und finden sich bereits in der Umsetzungsphase.Für musikalische Begleitung sorgte "June" Johanna Schrottmeyer.Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz, der gelungene Abend endete zu später Stunde.