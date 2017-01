Über 500 Unterschriften zur Parkplatzsorge in Eggenburg - NR, WKO Bezirksobmann Mag. Groiss schweigt

19.01.2017, 21:25 Uhr

Mehrmals hat SWV Obmann Robert Porod MMBA per Mail an NR, WKO Bezirksobmann Mag. Groiss die Bitte gerichtet sich doch des Eggenburger Parkplatzthemas anzunehmen. Letztendlich wurden neben Bürgerwünschen auch Bitten und Vorschläge hierortiger Unternehmen offen gelegt.Die an NR Mag. Groiss übermittelten Emails wurden, man sehe und staune, nicht mal mit einer Lesebestätigung quittiert. Die SPÖ Eggenburg und der Bezirksobmann des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes sind verwundert über diese Art der gelebt distanzierten Bürger – und Unternehmernähe.

Dazu stellte SWV Obmann Robert Porod MMBA und das gesamte Eggenburger SPÖ Team fest:Über 500 Bürgerunterschriften in Eggenburg werden einfach negiert. Der Wähler dürfte wohl nur für die ÖVP und dem Wirtschaftsbund einzig kurz vor der Wahl wichtig sein.Die Sachlage nochmals zur Erinnerung:Bereits im Frühjahr 2016 startete die SPÖ Eggenburg wiederholt eine Unterschriftenaktion mit dem Wortlaut: „Mit meiner Unterschrift befürworte ich den Antrag für eine 10 Minuten Haltefläche (gelb gezackte Linie), laut StVO § 2 Abs. 1 Z. 27, vor der Fa. Strenczek in der Kremserstraße, in 3730 Eggenburg.“ Warum ignoriert die ÖVP Eggenburg ca. 500 Unterschriften?Es wurden mehr als 500 unterstützende Unterschriften dem Bürgermeister (Georg Gilli und STR Bucher ÖVP) übergeben, damit wurde von den Bürgern ein mehr als deutliches Zeichen für die gewünschten Halteflächen gesetzt. Es darf erinnert werden, in Eggenburg leben dzt. ca. 3500 Personen. Die 500 Unterstützungserklärungen sind also ein deutliches Votum für Maßnahmen.In der letzten Ausgabe der Eggenburger Stadtnachrichten hat die Bürgermeisterfraktion mit einem eigenwilligen, auch vom Design schwer lesbaren Artikel unzureichend geantwortet. Die ÖVP Fraktion hat kein Interesse konstruktiv eine Lösung zu erwirken, es wird wohl einzig nur „Parteilinie“ gefahren. Stillschweigen, Hinhaltetaktik sind die Schwerpunkte zu diesem brennenden Thema. Die Eggenburger ÖVP hat es zudem verabsäumt in den zurückliegenden GR Sitzungen dieses wichtige Thema als Tagesordnungspunkt aufzunehmen und konstruktiv eine gemeinsame Lösung zu suchen.Die SPÖ Fraktion und der SWV wird dieses wichtige Thema, da innerorts kein Konsens gefunden werden an die Landesfraktion weiterreichen.Wir stehen unseren Bürgern im Wort, wir nehmen Ihre Sorgen Ernst.SPÖ Eggenburg SWV Bezirksorganisation Horn