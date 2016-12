Weihnachtsgrüsse der ÖVP St.Bernhard-Frauenhofen an unsere Bürger, Gebührenerhöhungen ab 1.1.17

08.12.2016, 20:18 Uhr

Einige Details aus den letzten Gemeinderatssitzungen hierzu:Anschaffungen werden getätigt die eines unmittelbaren Ankaufes nicht bedürfen, wie z.B. Umrüstung des Turnsaals der Volksschule auf LED Licht (ca. 10.000 Euro), Anschaffung eines Rasenmähers – Kommunalfahrzeug mit Mehrfachfunktionen (ca. 70.000 Euro), Beschaffung von Fahrtenaufzeichnungsgeräten für den Winterdienst usw..

Verkauf der ehemaligen Trinkwasserquelle in Frauenhofen.Zu den genannten Tagesordnungspunkten hatten alle GR der ÖVP zugestimmt.Die SPÖ stimmte dagegen.„Lebensbäumchen“ mit Zusatzgeschenken als Gemeindeaktion getarnt zu verteilen ist wohl keine geeignete Maßnahme die Bürger bei Laune zu halten. Den Dringlichkeitsantrag der SPÖ zur Klärung dieser Kosten wurde in der letzten GR Sitzung mit allen Stimmen der ÖVP abgelehnt.Ab 1. Jänner 2017 "beschenkt die ÖVP" ALLE mit deutlichen Mehrkosten.Beitragserhöhungen im Kindergarten für Mittagessen, tritt mit 1.1.2017 in Kraft.Erhöhung der Nachmittagsbetreuungskosten für unsere Kinder mit 1.1.2017.Spürbare Kostensteigerungen beim Wasser (Erhöhung des Bereitstellungsbetrages, Erhöhung der Bereitstellungsgebühr). Ab 1.1.2017 werden diese Erhöhungen für alle Gemeindebürger schlagend.Wir nehmen Ihre Sorgen ernst und vertreten Sie im GemeinderatSPÖ St.Bernhard-Frauenhofen