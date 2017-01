Einmal um die ganze Welt - 2. Stopp: Bali

27.01.2017, 12:24 Uhr

Das Studium für eine Weltreise unterbrechen? Viola Rosa aus Horn erfüllt sich diesen Wunsch.

Die ersten vier Tage ihrer Weltreise hat Viola in Singapur verbracht. Von der grünen Metropole ging es nun auf die indonesische Insel Bali. Reiseführer und Urlaubsfotos versprechen Traumstrände, alte Kulturen und uriges Leben.Leider verschweigen sie die übermäßige Verschmutzung durch Müll auf den Straßen, in den Gärten, den Reisfeldern, am Strand und im Meer. Auch der ständige Lärm durch Autos und Mopeds, mit denen jeder Tourist über die Insel jagt, werden nirgendwo erwähnt. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie der Tanah Lot Tempel sind überlaufen - für ein Foto heißt es "Schlange stehen".Trotzdem bietet Bali an jeder Ecke Einblicke in das frühere Leben, die heute noch üblichen Opferungen für die Götter und traumhafte Aussichten. Wenn die Kamera nur im richtigen Winkel gehalten wird, können die wundervollen Urlaubsfotos aus bekannten Reisezeitschriften leicht nachfotografiert werden.Um Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte an diesem einzigartigen Erlebnis teilhaben zu lassen, schreibt Viola auf violas-reiseblog.blogspot.com über ihre Erfahrungen, die Sehenswürdigkeiten und das Staunen, wenn man etwas völlig Neues erlebt. Dazu gehören natürlich auch die besten Fotos der Reise!