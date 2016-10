Rallycross Finale am Nordring

02.10.2016, 16:30 Uhr

Ekker Racing beim RX-Finale im Waldviertel

Nach einer sehr durchwachsenen Saison 2016 findet am kommenden Sonntag (09.10.2016) das RX-Finale am Nordring in Fuglau statt. Tristan Ekker wird mit seinem VW Polo TFSI 4x4 auch am Start stehen. Durch die vielen Ausfälle zu Saisonbeginn kann er aber beim Kampf um den Meistertitiel keine Rolle mehr spielen.Da jedoch einige Titelentscheidungen in den verschiedenen Klassen noch offen sind, stehen uns viele spannende Rennläufe bevor.Das ganze Team würde sich über zahlreiche Besucher an der Strecke und auch im Fahrerlager freuen. Fans sind immer willkommen.