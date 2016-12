Verkehrsfreigabe für die Anschlussstelle B 2 und B38

05.12.2016, 15:44 Uhr

Dr. Erwin Pröll: "Mit der Errichtung der Anschlussstelle und Spange Horn West wurde eine wichtige Verkehrsmaßnahme umgesetzt. Die Erschließung des nördlichen Waldviertel wird dadurch maßgeblich verbessert und die Verkehrssicherheit sowie die Lebensqualität der Einwohner von Horn werden dadurch wesentlich erhöht."

Mit der heutigen Verkehrsfreigabe wird die neue, rund 500m lange, niveaufreie Anbindung der Landesstraße B 38 (Zwettler Straße) mit einem Vollanschluss an die Landesstraße B 2 (Waldviertler Straße) und in weiterer Folge an die B 34 in Horn feierlich eröffnet. Dieses Projekt ist Teil des Straßenpaketes Waldviertel mit einer Investitionssumme von € 140 Mio., welche bis 2020 umgesetzt werdenDie Bauarbeiten wurden von der Firma Leyrer + Graf aus Gmünd ausgeführt, haben im Dezember 2015 begonnen und konnten planmäßig im November 2016 abgeschlossen werden.