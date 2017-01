50. Jazzknödel mit dem Undermarket Jazz Quartett

AT

, Imst AT

Gasthof Hirschen , Imst AT

Imst : Gasthof Hirschen |

Wie die Zeit vergeht, am 12. Jänner findet im Gasthof Hirschen in Imst bereits der 50. Jazzknödel statt. Zur Jubiläumsveranstaltung spielt natürlich die „Hausband“, das Undermarket Jazz Quartett, mit Reinhard Mathoy (Piano), Reinhard Raggl (Schlagzeug) und Helmut Schöpf (Saxophon). Bassist Reinhard Kröss weilt zu dieser Zeit in Südafrika und wird von Flo Hupfauf ersetzt. Special Guest ist Trompeter Martin Schweisgut. Beginn: 20 Uhr.