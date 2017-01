Akkordeon & Harmonika Abend im Cafe Veronika in Rietz

Cafe Veronika , 6421 Rietz AT

Am Samstag 21.Jänner ab 18Uhr besuchen uns einige der besten Akkordeonisten und Harmonikaspieler aus Deutschland, Slowenien und Österreich im Cafe Veronika in Rietz.

Dabei sein werden unter anderem Andrel Toplisek von den "Runden Oberkrainern" (Slo), Günther Lerch ehemaliger Top-Akkordeonist beim "Salzburg Quintett", Hannes Usner der Weltmeister auf dem Akkordeon und Steirischen aus Niederösterreich, Reinhard Rieder (Akkordeon) aus Deutschland wird mit seiner Turbo-app (Midibegleitung) eine Vorführung geben und viele viele mehr!!

Unter anderem wird die FA. Alpengold Harmonikas aus Salzburg bei uns sein, die eine Ausstellung ihrer besten Instrumente geben wird. Natürlich stehen Ihnen Berater zum testen dieser Topinstrumente gerne zur Seite!

Also einem Abend voll Musik steht nichts mehr im Wege!

Das Team vom Cafe Veronika freut sich auf Euer Kommen! Einritt frei!