App-Tipp: Kalender 2017

Die kostenlose FAMANICE App unterstützt dich und deine Familie bei den täglichen Herausforderungen mit integriertem Familienkalender, Einkaufslisten, To-do-Listen, Familien-Chat, Kontaktpflege mit anderen Familien, Schulorganisation deiner Kinder, u.v.m.FAMANICE ist einfach zu bedienen und über verschiedene Geräte immer und überall verfügbar. Ob Zuhause am Computer oder unterwegs auf deinem Smartphone, du bleibst immer und überall informiert.Gibt es neue Nachrichten deiner Familie oder anstehende Termine, hast du eine persönliche Chatnachricht erhalten, ist ein neuer Eintrag auf der Einkaufsliste oder gibt es Tipps zu einer Prüfung in der Schule?

– gemeinsamer Wochenplaner und Kalender für vielbeschäftigte Familien: gemeinsamer Familienkalender, gemeinsame To-do-Liste und Erinnerungsfunktion.PlenoFamilie ist ein Planungshelfer für vielbeschäftigte Familien. Im gemeinsamen Kalender und der To-do-Liste können Aufgaben einzelnen oder mehreren Familienmitgliedern zugeteilt werden. Die ausgeklügelte Erinnerungsfunktion erinnert an die eigenen Aufgaben und Aktivitäten ebenso wie an die der anderen Familienmitglieder.ist eine App zur einfachen Verwaltung von Aufgabenlisten, mit der du deine Aufgaben leichter erledigen kannst. Gleich, ob du eine Einkaufsliste mit deinem Partner teilst, mit Kollegen an einem Projekt arbeitest oder einen Urlaub planst – Wunderlist hilft dir dabei, deine Aufgaben zu erledigen. Wunderlist synchronisiert sich augenblicklich zwischen deinem Smartphone, deinem Tablet und deinem Computer, sodass du von überall aus auf deine Aufgaben zugreifen kannst.