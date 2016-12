App-Tipp: "Once"

02.12.2016, 00:00 Uhr

Die Dating-App Once hat jeden Tag handverlesene Vorschläge für dich!Bei Once erhalten Partnersuchende einmal pro Tag eine handverlesene Auswahl an Vorschlägen. Diese werden von menschlichen Matchmakern speziell für jeden User ausgewählt. Anschließend haben die Once-User 24 Stunden lang Zeit, sich zu entscheiden: Liked man sich gegenseitig, kann man kostenlos Nachrichten austauschen und ist man sich sympathisch, steht einem Treffen im realen Leben nichts mehr im Weg.

Die international erfolgreiche Dating-App sorgt bereits u.a. in Frankreich, Deutschland und der Schweiz für mehr Romantik und startet seit wenigen Monaten auch in Österreich durch. Dabei punktet die App bei den über 2,5 Millionen Usern durch Effizienz, Sicherheit und erhöhte Aufmerksamkeit. Denn es ist Schluss mit endlosem Swipen: Sich seinen Vorschlag des Tages anzusehen, dauert gerade einmal wenige Minuten. Die geringere Anzahl an Vorschlägen führt zudem zu einer wesentlich höheren Achtsamkeit gegenüber dem vorgeschlagenen User. Des Weiteren verifizieren und validieren Matchmaker jedes einzelne Nutzerprofil. Da das eigene Profil nur von einer begrenzten Anzahl an Usern pro Tag gesehen werden kann, bietet Once auch eine deutlich höhere Privatsphäre als andere Apps. Besonders weibliche User vertrauen auf dieses einzigartige Konzept: etwas mehr als die Hälfte der Once-Singles sind Frauen.Die Dating-App Once wurde im Herbst offiziell in Österreich gelauncht und ist kostenlos im App-Store erhältlich.