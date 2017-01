App-Tipp: Snapseed

27.01.2017, 00:00 Uhr

Die Bildbearbeitungs-App ist für Android- und iOS-Geräte gratis erhältlich.

Stark, unkompliziert und gratis obendrein - das ist die Bildbearbeitungs-App Snapseed.Snapseed ist ein professioneller Fotoeditor mit umfassenden Funktionen.Die App unterscheidet zwischen Tools und Filter. Zu ersterem zählen zum Beispiel die Feinabstimmung, die unter anderem die bekannten Werkzeuge Helligkeit, Ambiance, Kontrast etc. enthält. Außerdem sind Scharfzeichung, Transformieren und Bereichskorrektur unter Tools zu finden. Mit einem Pinsel lassen sich Helligkeit, Temperatur und Sättigung selektiv auf dem Foto korrigieren.

Bei den Filtern finden wir das bekannte Drama, Rahmen, aber auch neues wie Noir und Glamour Glow.Eine der großen Besonderheiten ist die selektive Korrektur. Der Nutzer kann damit intelligent ausgewählte Bildbereiche in Farbe oder Helligkeit verändern, ohne komplizierte Auswahlen anlegen zu müssen.Die Bedienung von Snapseed ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber zweckmäßig für kleine Bildschirme. Mit etwas Übung lassen sich die Foto-Einstellungen durch horizontale und vertikale Wischs gut vornehmen, zudem gibt es Automatiken.• 24 Tools und Filter, u. a. Reparieren, Pinsel, Struktur, HDR, Perspektive• JPG- und RAW-Dateien öffnen• Bearbeitungen über den Stapel später anpassen• Pinsel mit selektivem Filter• Alle Stile mit präziser Steuerung anpassen• Tipps & Tricks-Funktion mit Informationen zu Snapseed und Fotografie im AllgemeinenTools und Filter• RAW Develop – native Kameradateien öffnen und bearbeiten, zerstörungsfrei speichern oder als JPG speichern (8 Optionen)• Feinabstimmung – Belichtung und Farbe automatisch oder manuell mit präziser Steuerung anpassen (7 Steuerelemente)• Details – hebt Oberflächenstrukturen in Bildern wie von Zauberhand hervor• Zuschneiden – Bilder auf Standardgrößen oder frei zuschneiden (8 Seitenverhältnisse)• Drehen – um 90° drehen oder einen schiefen Horizont geraderichten• Transformieren – schiefe Linien korrigieren und die Geometrie bei Horizonten oder Gebäuden optimieren• Pinsel – selektiv Belichtung, Sättigung, Helligkeit oder Wärme retuschieren• Selektiv – die bekannte Kontrollpunkt-Technologie: Bis zu 8 Punkte auf einem Bild positionieren und Erweiterung zuweisen, der Algorithmus erledigt alles Weitere• Reparieren – ungebetene Gäste aus Gruppenbildern entfernen• Vignette – weiche dunkle Effekte in den Ecken wie bei weiter Blendenöffnung• Text – stilisierte oder schlichte Schrift hinzufügen (38 vordefinierte Stile)• Fokuseffekt – wunderschöne Bokeh-Effekte für Bilder (Weichzeichnen des Hintergrunds), ideal für Portraitfotos (11 Bokeh-Typen)• Glamour Glow – Bildern ein sanftes Leuchten hinzufügen, großartig für Mode- oder Portraitfotos (6 Stile)• Farbtonkontrast – Details in Schatten, Mitteltönen und Spitzlichtern selektiv hervorheben• HDR Scape – großartiger Look für Bilder durch einen Effekt wie bei mehreren Belichtungen• Drama – düstere Stimmung für deine Bilder (6 Stile)• Grunge – ein kantiger Look mit auffälligen Stilen und Texturüberlagerungen (5 grundlegende Stile, unendlich viele Variationen)• Körniger Film – moderne Filmeffekte mit realistischer Körnung (18 Stile)• Vintage – der Look von Farbfilmfotos aus den 50ern, 60ern oder 70ern (12 Stile)• Retrolux – Retro-Effekte mit Stilen für Lichtflecken, Kratzer und Film (13 Grundstile, unendlich viele Variationen)• Noir – Looks wie im Schwarz-Weiß-Film mit realistischer Körnung und Auswascheffekt (14 Stile)• Schwarz-Weiß – klassischer Schwarz-Weiß-Look wie direkt aus der Dunkelkammer (11 Stile)• Rahmen – Rahmen mit anpassbarer Größe hinzufügen (23 Rahmen)• Gesicht – Fokus auf die Augen legen, gesichtsspezifische Beleuchtung hinzufügen oder die Haut glätten