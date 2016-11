App-Tipp: Weihnachten und Advent

25.11.2016, 00:00 Uhr

Die besten kostenlosen Apps für den Advent

Weihnachten kommt unaufhaltsam näher, und mal wieder steht die Frage an: "Was verschenke ich nur?"Diese Apphilt! Für verschiedene Altersgruppen und beide Geschlechter werden passende Vorschläge gemacht, von denen man sich inspirieren lassen kann. Praktischerweise zeigt die App auch direkt noch an, wieviel Zeit noch bis Heiligabend bleibt.Also, runterladen, inspirieren lassen, Geschenke kaufen!

Sind Sie auf der Suche nach Spaß und kreativen Do-It-Yourself Geschenkideen? Suchen Sie nicht weiter, dieser Artikel enthält gute Ideen für DIY Geschenk, das die Leute lieben es, zu empfangen. Sie sind perfekt für kreative Typen, die ein begrenztes Budget und ein wenig Einfallsreichtum haben.Handgemachte Geschenkideen gibt es reichlich über den breiten und weiten Welt des Internets. Diese sind ideal, um die Geschenke für den/die wichtigsten Menschen zu personifizieren.Noch keine Idee, wie der Tannenbaum in diesem Jahr geschmückt werden soll? Mit der passenden Smartphone-App lässt sich schon vor dem 24. Dezember Christkind spielen. Die Apps:für Android undvon Apple.