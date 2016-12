App-Tipps: Rauchfrei

30.12.2016, 00:00 Uhr

Hilfe beim Neujahrsvorsatz "Das Rauchen aufzuhören" bietet diese Apps:

/p>Rauchfrei ist ein kleines Motivationsprogramm welches Rauchern helfen kann aufzuhören und Ex-Rauchern helfen wird Ex-Raucher zu bleiben.Neben den nicht gerauchten Zigaretten und dem gesparten Geld gibt es ein Ranking und kleinere Motivationshilfen die Beschreiben wie sich der Körper nach der letzten Zigarette wieder regeneriert.Features:* Information darüber wie viel man bereits gespart hat.* Anzeige der nicht gerauchten Zigaretten.* Gesamtmenge an nicht aufgenommenem Kondensat (Teer)* Kleine Motivationssätze wie sich der Körper regeneriert.

aha!Rauchfrei ist eine App um den Rauchstopp etwas angenehmer zu gestalten. Die Zeiten des kalten Rauches und des ungesunden Tabaks sind vorbei!Sie können Ihre alten Rauchgewohnheiten (Zigaretten pro Tag, Teer und den Zeitpunkt des Rauchstopps,..) eingeben und diese App errechnet, wieviel Sie schon gespart haben, wieviele Zigaretten Sie nicht geraucht haben und wie lange Sie schon als Nichtraucher durchgehalten haben.Natürlich werden Sie von Zeit zu Zeit von der App über Ihre Erfolge informiert, um die Motivation hoch zu halten ;)Smoke FREE kann Dir dabei helfen, endlich mit dem Rauchen aufzuhören.Diese App zeigt Dir unter anderem an, wie hoch Deine aktuelle Sucht ist, wie sich Dein Herz-Blutkreislauf und Deine Lunge regeneriert und wie hoch der Kohlenmonoxidgehalt in Deinem Blut ist. Diese Angaben werden im Sekundentakt aktuell gehalten.Zudem kannst Du sehen, wieviel Geld Du in der Zeit des Nichtrauchens gespart hast und wie Deine Lebenserwartung gestiegen ist.Deine Erfolge kannst Du jederzeit auf Facebook und auf Twitter posten oder Deinen Freunden via eMail senden.