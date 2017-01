Astrotag im FMZ Imst

Imst : FMZ |

Astrologie: Der Mensch und die Weisheit der Sterne – Liebe, Karriere, Gesundheit: Wer wissen will, was die Zukunft bringt, kann sich beim Tag der Astrologie im FMZ Imst am Samstag, 4. Februar bei erfahrenen, diplomierten Astrologen umfassend informieren. Die Deutung der Sterne oder Tierkreiszeichen erweist sich überall als belebend und an drei Stationen können Interessierte völlig kostenlos in die Zukunft blicken. Angeboten werden astrologische Kurzberatungen, Analyse nach den vier Elementen, Zeitqualität / Zyklen und vieles mehr. Diplomastrologin Mathilde Kummer sowie Hannes Pircher und Klaus Piffer informieren kostenlos für alle FMZ Besucher zwischen 10 und 16 Uhr in der Passage.

Erleben Sie einige Aha-Effekte, lernen Sie persönliches Verhalten besser verstehen und kommen Sie verborgenen Talenten auf die Spur – am 4. Februar im FMZ Imst.