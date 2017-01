"Bischlang" - der Roppener Rodelhang

15.01.2017, 16:38 Uhr

Zum einen können die Kinder in der bewegten Pause aus einem Schrankvoller Sportgeräte auswählen und sich beim Seilhüpfen, Gummitwist,Fußball, Frisbee uvm. austoben. Zusätzlich gibt es jedes Jahr eineStunde "Bewegung und Sport" als unverbindliche Übung, bei dersämtliche Turngeräte erprobt werden können. Auch Schi fahren, Eislaufen, Inline skaten, Rad fahren und Klettern stehen auf dem Programm.Der Wettergott meinte es gut mit den Roppener Schülern und so wird zurZeit die Wiese in Oberängern - Bischlang fleißig "berodelt". Beidiesen tollen Turnstunden vergeht die Zeit leider wie im Flug. Sohoffen alle, dass uns die weiße Pracht noch lange erhalten bleibt undnoch einige "Rodelstunden" folgen können.Text:Schrott PeterFotos: Klotz Barbara