Gotthard und Ten Years After beim TschirgartJazz in Imst

Mit Gitarrenmeister Pat Metheny (10.5.), dem Tiroler Hang-Virtuosen Manu Delago (18.5.) und dem italienischen Cantautore Pippo Pollina, der zusammen mit seinen Landsleuten Giorgio Conte und Etta Scollo zur „Notte Italiana“ (12.5.) lädt, waren bereits drei Programmpunkte bekannt. Jetzt vervollständigt der Art Club Imst das Programm für das 15. Tschirgart Jazzfestival: Am 13.5. laden die Woodstock-Legenden Ten Years After mit US-Blues-Man Jeff Jensen als Support zur Rock-Blues-Night und zum Abschluss des Festivals am 19.5. kommt die Schweizer Rockband Gotthard vorbei und feiert in Imst mit neuem Album ihr 25. Bandjubiläum. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Ö-Ticket und in allen Raiffeisenbanken (Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder). Alle Infos unter www.artclubimst.at