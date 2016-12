Lass uns gemeinsam eine alte Tradition wiederentdecken!

01.12.2016, 18:07 Uhr

Vor ca. 4 Jahren habe ich den "Piefke" Julian beim Skifahren in St. Anton am Arlberg kennengelernt. Der Berliner und ich sind nun seit 3 Jahren ein Paar, zusammen haben wir das Unternehmen Sweetsticks gegründet. Der Fokus liegt auf ausgefallene Ski- und Wanderstöcke, seit Juli 16 versuchen wir die fast vergessenen Stocknägel wieder zu verbreiten!

Gewandert und gewedelt wird heute mit modernen Stöcken aus Aluminium und Co! Damit die Stocknägel halten haben wir die Form verändert und gehämmert wird auch nicht mehr, die lässigen Motive werden geklebt!

Neben den Original-Wapperln haben wir auch einige lässige Motive entworfen und so kann man sich als Skihaserl, Wedelkönig oder Freerider bekennen. Mit unseren Produkten sind wir bereits in 70 Geschäften in Österreich und in der Schweiz vertreten. Wer sie noch nicht gefunden hat kann gerne bei uns online stöbern... Wer es lieber persönlich mag, kann uns gerne in Tarrenz in unserem Büro besuchen :)