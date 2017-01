Lawinenseminar - neuer Termin: 10.2. bis 12.12.2017

Auf Grund der bescheidenen Schneelage, wird das Lawinenseminar verschoben.



Rietz-Kühtai

Um interessierte Tourengeher winterfit zu machen, haltet die Bergrettung Rietz u. Umgebung wieder ein dreitägiges Lawinenseminar ab.



Das Seminar beginnt am Freitag, den 10.02.2017 um 18:00 Uhr im Gemeindesaal Rietz. An diesem Abend werden die theoretischen Grundlagen vermittelt. Am darauffolgenden Samstag und Sonntag werden theoretische Inhalte in die Praxis umgesetzt. Die Schwerpunkte liegen dabei in der Ersten Hilfe, der Verschütteten Suche sowie in der richtigen Verwendung der Notfallausrüstung. Der Unkostenbeitrag von € 55,- wird für gemeinnützige Zwecke verwendet.

Anmeldung unter: rietz-umgebung@bergrettung-tirol.at bis spätestens 05.02.2017. Achtung: begrenzte Teilnehmeranzahl!



Leitung: Wolfgang GORIUP, Staatl. gepr. Berg- u. Schiführer