Einen Abend der besonderen Art gibt es am 10.Februar im Cafe Veronika in Rietz.

"DIE JUNGEN ORIGINAL OBERKRAINER" werden LIVE im Cafe Veronika ab 20Uhr aufspielen.

Gerne nehmen wir Reservierungen unter 0650/4040095 an. Eintritt 10Euro

Für alle Oberkrainer Fans sicher ein Geheimtipp, LIVE!! und HAUTNAH!! diese perfekte Musik zu hören. Gespielt wird ohne viel Verstärker und in angenehmer Lautstärke.

Das Team vom Cafe Veronika freut sich auf Euer Kommen.