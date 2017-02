PSP Tirol: Ausstellung „Weltreise“

Werke von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen im Mesnerhaus in Untermieming

Vom 11. bis 26.2. 2017 ist im Mesnerhaus in Untermieming jeweils am Samstag und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr die Ausstellung „Weltreise“ zu sehen.„Das besondere dieser Ausstellung ist, dass die ausgestellten Werke von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen aus ganz Tirol stammen. Die ausgestellten Exponate weisen eine beindruckende Qualität auf und offenbaren einen sehr persönlichen Blick auf die Dinge. „Entstanden ist eine reizvolle, humorvoll nachdenkliche künstlerische Reise um die Welt“, berichtet Karin Schmitzberger, von der Beschäftigungsinitiative des Psychosozialen Pflegedienstes Tirol (PSP).

Ausstellung: Weltreise

Der PSP Tirol begleitet seit 1988 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in ganz Tirol. Der Verein bietet ambulante Betreuung zu Hause oder intensiv begleitete Wohnformen wie Wohngemeinschaften und Wohnheime. Außerdem zählen Beratung, Arbeitsprojekte und Tagesstruktur in Form von Beschäftigungsinitiativen zum Angebot.„Kunst und kreativer Ausdruck sind eine Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen. Die eigene oft schwierige Lebenssituation mit anderen Lebenswelten in Beziehung zu setzen ermöglicht es, Sichtweisen zu erweitern und bereichert. Der künstlerische Ausdruck setzt Ressourcen frei, befreit, entspannt und hilft, auch die schönen Facetten des Lebens besser sehen zu können“, so Karin Schmitzberger.Der Erlös aus dem Verkauf der Bilder kommt ausschließlich den KünstlerInnen zugute. Ein herzlicher Dank geht an das Team des Mesnerhauses, das uns die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt und an unsere SponsorInnen.Mesnerhaus (www.kunst-werk-raum.at) in UntermiemingDauer der Ausstellung: 11.2. bis 26.2.2017Öffnungszeiten: jeweils Sa und So von 14:00 bis 18:00