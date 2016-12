Schlafen wie die Eskimos

28.12.2016, 19:25 Uhr

Man übernachtet in Iglus.Es gibt auch einem geräumigen Hauptiglu mit Platz für bis zu 50 Personen, einer Eisbar und einer AußenschneebarDie Temperaturen in den Iglus... um die 0 Grad.Die Schlafstelle ist entsprechend gepolstert und mit Schaffellen ausgelegt.Es gibt auch eine Sauna und einen AufwärmraumWer Abenteuer liebt..ist dort oben genau richtig.Ein unvergessliches Erlebnis.Inklusivleistungen:1 Übernachtung in einem IgluHalbpension (Frühstück und Käsefondue Dinner)1x Begrüßungsgetränk (Tee oder Glühwein)1x FackelwanderungRutschblattl’nTäglich frisch gewaschene HüttenschlafsäckeExpeditionschlafsack bis -40 GradDurchgehende Betreuung durch geschulte GuidesKurtaxe