Tirol Kabarett - Suckert & Lenz "MEIN SCHATZ IM SILBERSEE"

Total frei nach Karl May

Die beiden Tiroler Kabarettisten, Daniel Lenz (ExSchienentröster) und Daniel Suckert (kein Ex-), warten beharrlich auf ihren Auftritt bei einer Firmenfeier. Da finden sie in ihrer „Backstage - Lounge“(ein Abstellkammerl) das Buch “Der Schatz im Silbersee” von Karl May! Bis zum Auftritt kann es sich laut der Redenschwingerei draußen nur noch um Stunden handeln, also tauchen die Beiden zum Zeitvertreib ein in die bunte Welt von Winnetou und Old Shatterhand.Eine kabarettistische, nicht ernst- zunehmende, groteske, unauthentische Hommage an Karl May.

Bereits schon zum dritten Mal begrüßen wir den ExSchientröster auf der Bühne im Gemeindesaal Mieming.: VVK € 14,- / AK € 16,- (Ermäßigungen: € 2,-)