TyrolInnStones - Musikshow - Musikkabarett

Es ist soweit: Die Blödelbarden vom Dienst, die Tyrol Inn Stones präsentieren nach ihrem Erfolgsprogramm “Eier & Nudln” ihren nächsten Hit: EverGrins

! Und der Titel hält, was er verspricht. Von Champs-Élysées bis hin zu Teddybär Eins-Vier... die Stones schmettern in ihrem neuen Programm in gewohnter Manier einen Gassenhauer nach dem anderen auf die Bühne und verpassen allen Liedern natürlich die ganz spezielle Stones-Note.Mit neuem Sänger Martin Schiferer an Bord, bleiben Gabriel Castañeda, Gernot Mungenast und Edgar Ruetz auch bei ihrem dritten Bühnenprogramm ihren Talenten treu: Gesang, Slapstick, Selbstironie und deftiger Humor.Genießen Sie einen Abend mit den schönsten Melodien der letzten 4000 Jahre und der witzigsten Gesangstruppe aus den Alpen. Die Tyrol Inn Stones erwarten Sie mit: EverGrins!Do, 30.03.2017 - Gemeindesaal Mieming, 20:15 UhrKartenreservierung zum VVK-Preis: 05264 5217Eintritt: Erwachsene: VVK: 14,- / AK: 16,-Ermäßigungen: VVK: 12,-/ AK: 14,- Schüler, Studenten, Lehrlinge (bis 20 Jahre), Senioren,