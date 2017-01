Veranstaltungen des Kneipp Aktiv Club Imst

AT

Der Kneipp Aktiv Club Imst lädt zum Informationsabend "Duschgel, Shampoo, Deo … selbst gemacht" ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 25. Jänner, um 19 Uhr im Schneggahof in Imsterberg statt.

Referentin: Mag.a Michaela Thöni-Kohler.

Pilates mit Christine Schnegg immer montags ab 16.1. und Gymnastik mit Anna Pfeifer immer dienstags ab 17.1. jeweils von 18.15–19.15 Uhr in der Volksschule Imst-Oberstadt.

Für alle Termine wird um Anmeldung bei Obfrau Christine Schnegg unter Tel. 0660-7345363 gebeten.