Vierter Narrischer Abend in Silz

Schulstraße 1 , 6424 Silz AT

Jugendheim , Schulstraße 1 , 6424 Silz AT

Nach den Erfolgen in den Jahren lädt die Musikkapelle Silz am Freitag, dem 24. Februar, ab 20.15 Uhr zum vierten Narrischen Abend ins Jugendheim in Silz.

Stars und Sternchen aus Silz sorgen für Einlagen der Extraklasse. Egal ob maskiert oder unmaskiert – da bleibt kein Auge trocken. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Jugendblasorchester und die Silzer Böhmische spielt zum Tanz auf.

Eintritt frei.