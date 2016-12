VocalCube – Missa „Pour ung plaisir“ Chorkonzert mit Bläser

Mit dem Werk „Pour ung plaisir“ steht der großartiger Komponist Blasius Amon Tyrolensis (1560 – 1590) im Mittelpunkt. Amon war Sängerknabe in der Hofkapelle Erzherzog Ferdinand II von Tirol auf Schloss Ambras. Nach einer Studienreise nach Venedig galt er als erster Komponist der die Venezianische Mehrchörigkeit in den Norden brachte. Amon hinterlässt nach seinem Tod in Wien ein umfangreiches Werk an geistlichen Kompositionen.

Das Werk Missa „Pour ung plaisir“ wird vomund dem Blasius Amon Consort zur Aufführung gebracht. VocalCube wurde immit dem Ziel, gemeinsam auf stimmliche und klangliche Entdeckungsreisen zu gehen, gegründet. Das Blasius Amon Concort spielt auf engmensurierten Instrumenten die sich klanglich für das Zusammenspiel mit Sängern besonders gut eignen.Das bereits im Sommer 2016 in Imst aufgeführte Werk fand dort großen Anklang und wurde mit viel lobende Worten und noch mehr Applaus für die Künstler gefeiert.: VK € 14,- / AK € 16,-: für Schüler, Studenten, Lehrlinge (bis 20 Jahre), Senioren jeweils € 2,- im Vorverkauf und an der Abendkassa.05264/5217 | gemeinde@mieming.at oder direkt über das jeweilige Formular der Veranstaltung auf www.mieming.at