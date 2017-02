Als Auftakt zum Geojahr lädt das Geozentrum Tiroler Oberland zu einen spannenden und informativen Vortrag von Dr. Peter Gstrein zum Thema "Von Hexenplatten und Teufelssteinen, Schalensteine, Felsbilder und Kultplätze in den Alpen" ein.Der Vortrag findet am Freitag, dem 10. Februar, im Saal des Don-Bosco-Hauses in Stams (Wirtsgasse 3) statt. Beginn ist um 20 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spenden.Wer mit geschulten, wachsamen Augen wandert, kann in den Alpen an zahlreichen Orten auf unterschiedliche "Felseintragungen" stoßen. Da finden sich napfartige Vertiefungen, kreuzförmige Zeichen, Einkerbungen in Form eines Mühlspiels oder eines Fensters und noch viel mehr. Sehen wir hier Zeugen vorgeschichtlicher Besiedelung, Spielereien jüngster Zeit oder einfach Launen der Natur?An diesem Abend werden den Zuhörern von der Wissenschaft angebotene Deutungen vorgestellt. Wir werden einige dieser Orte in Nord- und Südtirol aber auch die weltberühmten Felsbilder der Val Camonica in der Lombardei besprechen.