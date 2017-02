AT

, 6424 Silz AT

Volksschule , 6424 Silz AT

Yoga ist nicht nur Körperarbeit sondern auch Meditation und Entspannung. Yoga bewirkt körperliches und geistiges Gleichgewicht.



Kursleiterin: Sieglinde Althaller, Yogalehrerin

Kursbeginn: Donnerstag, 23. Februar 2017, 19.45–21.15 Uhr (10x), Turnsaal VS Silz



Anmeldungen unter Tel. 0699-17152570, per E-mail an es-silzmoetz@tsn.at oder unter www.erwachsenenschulen.at/silz-moetz