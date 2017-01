An alle Singbegeisterten und alle, die einfach singen wollen

Am Samstag, dem 4. Februar, findet wieder eine Liedernacht in Imst statt.

Lasst uns gemeinsam berührende Lieder für uns selbst und für die Welt singen.

Einen Abend lang singen mit anderen bringt Verbindung zur eigenen Seele, fördert die Lebensfreude und gibt Kraft.

Die Lieder aus verschiedenen Kulturen sind einfach gehalten, wir brauchen dazu keine Noten und singen sie „by heart“ (auswendig).

Es sind alle Stimmen willkommen: Junge und alte, geübte und ungeübte, ängstliche und mutige. Jeder kann singen, denn "wer reden kann – kann auch singen".

Auch „Spätkommer“ und „Frühgeher“ sind willkommen.

Bernhard und Maria Schöpfer freuen sich zusammen mit Margie Sackl auf das gemeinsame Singen mit euch.

Die Liedernacht findet von 19.30–23 Uhr in der Musikmittelschule Imst (Hinterseberweg 5) statt.

Eintritt: Freiwillige Spende. Der Erlös kommt der Hospizgruppe Imst zugute.